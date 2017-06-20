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'15 istinaf mahkemesinin tümü...'
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'15 istinaf mahkemesinin tümü...'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 istinaf mahkemesinin tümünün 2019 yılının sonuna kadara faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 istinaf mahkemesinin tümünün 2019 yılının sonuna kadara faaliyete geçirileceğini açıkladı.
"Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Bozdağ, 15 istinaf mahkemesinden 7'sinin faaliyete geçirildiğini belirterek, "Adana ve Bursa istinafı da eylül ayında faaliyete geçirme kararı kaldık. 2018 yılında istinaf mahkemelerimizin bir kısmını, 2019 yılına kadar da bütün istinaf mahkemelerini Türkiye'nin her tarafında 15 tane istinaf mahkememiz var faaliyete geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. "İstinaf etkin bir mahkemedir" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:
"Bana göre Yargıtay'dan ve Danıştay'dan daha etkin bir mahkemedir çünkü istinaf mahkemeleri, önlerine gelen kararları incelerken kararın esasını ele alıp, her yönüyle değerlendirme yapıp adeta ilk derece mahkemesi gibi yeniden karar verme hak ve yetkisine sahip. Şu anda Danıştay'ın da Yargıtay'ın da böyle bir yetkisi yok. Baktığımız zaman, istinaf bu yönüyle son derece güçlü, son derece etkin yargılama yapan bir mahkeme durumunda. Zaman içerisinde istinafın bu gücü daha iyi anlaşılacaktır."
(Pelin Üzek/İHA)

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