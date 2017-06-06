15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Malatya merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Malatya merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "06.06.2017 günü Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlı, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY ile irtibatlı olan ve ByLock kullanıcıları oldukları gerekçesiyle yapıya müzahir; Okul, dershane ve diğer kurum çalışanlarının da aralarında olduğu kişilere yönelik Malatya merkezli 15 ilde yapılan operasyonda; Malatya'da 8, il dışında 13 olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alınmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirilerek, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyale el konulduğu kaydedildi.

