08.02.2017 12:12 15 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Aksaray merkezli 15 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Aksaray merkezli 15 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli Erzurum, Kırklareli, Samsun, Şanlıurfa, Eskişehir, Adana, Isparta, Kocaeli, Manisa, Karabük, Siirt, Mersin, Ankara, Bursa illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Savcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında emekli polis memuru, ihraç olan polis memuru, bankacı, öğretmen ve rütbeli askerin bulunduğu ve 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli üzerinde yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde 15 ayrı ilde 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 5 kişinin arandığı öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Can/İHA)

