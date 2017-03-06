15 gün sonra çatıda asılı halde bulundu

Kastamonu'da 15 gündür kayıp olarak aranan iki çocuk annesi 41 yaşındaki Nevin Gültekin, apartmanın çatısında komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Kastamonu'da 15 gündür kayıp olarak aranan iki çocuk annesi 41 yaşındaki Nevin Gültekin, apartmanın çatısında komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi 41 yaşındaki Nevin Gültekin, ailesi tarafından iki hafta önce kayıp diye polise başvurdu. Emniyet güçleri tarafından aranan kayıp kadın Nevin Gültekin, apartman komşuları İbrahim Rençber'in çatıya baca temizlemek için çıkması üzerine kendisini asmış olarak bulundu. Rençber, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbar etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince muayene edilen Nevin Gültekin'in birkaç gün önce vefat ettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Nevin Gültekin'in cenazesi, Bozkurt Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürürken, Nevin Gültekin'in bir yıl önce eşini kaybettiği ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

(İbrahim Şahin Demir / İHA)