15 eski polise Bylock'tan tutuklama

Kayseri polisi tarafından KHK ile mesleklerinden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen eski polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 polisten 15'i tutuklandı.

Kayseri polisi tarafından KHK ile mesleklerinden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen eski polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 polisten 15'i tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün iletişim sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen, aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve komiserinde bulunduğu 24 eski polise operasyon düzenlenmiş, 22'si gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan 22 eski polis, emniyetteki işlemlerin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 22 eski polisten 15'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla 2'si de mahkemece serbest bırakıldı.

