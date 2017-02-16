16.02.2017 14:42 15 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 177. gününde yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 15 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 177. gününde yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 15 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 16 Şubat 2017 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatın devam ettiği bildirildi.Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 258 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, muhtemel savunma mevzileri, tünel ağızlarının baskı altına alındığı; hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 20 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 15 bina, 2 karargah binası, 2 cephanelik ve 1 bombalı aracın imha edildiği kaydedildi. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 15 DEAŞ terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)

