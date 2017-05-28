15 dakikada bu hale geldi

Yozgat'ta öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, yolları göle çevirirken, bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı.

Yozgat'ta öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, yolları göle çevirirken, bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı.

Yozgat'ta 15 dakika boyunca yağan yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı yerlere sığındı. Sağanak yağmur nedeniyle rögarların tıkanması sonucu yollarda ve bazı caddelerde su birikintileri meydana geldi.

Oluşan su birikintilerinde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, bazı araçların da mahsur kaldığı görüldü. İş yerlerini su basan vatandaşlar ise kendi çabalarıyla suları boşaltmaya çalıştılar.

Ayrıca 15 dakika boyunca yağan dolu kentin bazı bölgelerini beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Her yağmur yağdığında aynı durumla karşılaştıklarını söyleyen Mustafa Arslan isimli vatandaş, yetkililerin bu sorunu çözmeleri gerektiğini söyledi.

Asım Çelikel isimli vatandaş ise, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Araçlar suyun içerisinde araç bile geçemiyor buradan. Yetkililer gelsinler ilgilensinler. Belediyenin pazar günü de çalışanları vardır. Bu sorunu gidersinler" dedi.

Sami Sağdıç isimli iş yeri sahibi de, "Yağmur yağdığında her zaman iş hanının zemini suyla doluyor. Bugün de pazar olduğu için kimseyle iletişime geçemedik" şeklinde konuştu.

(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)