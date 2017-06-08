15 dakika yağması yetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde aniden başlayan ve 15 dakika etkili olan sağanak yağış, ev ve iş yelerinde su baskınlarına neden oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde aniden başlayan ve 15 dakika etkili olan sağanak yağış, ev ve iş yelerinde su baskınlarına neden oldu.

Sağanak yağış sonrası ilçedeki bazı caddeler göle dönerken, araçlar ise göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle sağanak yağış sonrası Eskicami, Kocaçeşme ve Gaziler Mahallesi'ndeki çok sayıda ev ve işyerlerine su basarken, tıkanan mazgalları Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri açarak, biriken yerlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Öte yandan yağış sonrası Gaziler Mahallesi'ndeki ev ve işyerleri ise zor anlar yaşadı.

(Behzat Akcan /İHA)