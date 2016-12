23.12.2016 10:11 15 bin TL bulamazlarsa parmakları kesilecek

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Göllü köyünde yaşayan İmer ailesi, 5 yaşındaki kızları Afşin İmer'in doğuştan bitişik olan parmaklarının ameliyatı için gerekli olan 15 bin lira bulunamadığı takdirde parmaklarının kesileceğini belirtti. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Göllü köyünde yaşayan İmer ailesi, 5 yaşındaki kızları Afşin İmer'in doğuştan bitişik olan parmaklarının ameliyatı için gerekli olan 15 bin lira bulunamadığı takdirde parmaklarının kesileceğini belirtti.

Babası mevsimlik işçi, annesi ise ev hanımı olan küçük Afşin'in dramı yürekleri sızlatıyor. Doğuştan el gelişimini etkileyen ve elin kullanımında belirgin problemlere neden olan sindaktili (yapışık parmaklar) hastalığı bulunan ve buna bağlı olarak her iki elindeki parmaklarında da şekil bozuklukları mevcut olan ana sınıfı öğrencisi 5 yaşındaki kızları Afşin İmer'in parmakları, hastalığın her geçen gün ilerlemesi ile birlikte işlevini yitirmeye başladı. Tüm maddi imkansızlıklara rağmen yakınlarından aldıkları borç parayla kızlarının tedavisi için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok devlet hastanesine başvuran İmer ailesi, ameliyatın başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğu gerekçesiyle özel hastanelere yöneldi. Birçok hastane ve doktor gezdikten sonra Mersin'deki özel bir hastaneye başvuran aile, yapılacak ameliyatla kızlarının parmaklarının kesilmekten kurtulabileceği müjdesini aldı. Ancak küçük Afşin'in parmaklarının kesilmekten kurtarılabilmesi için 15 bin lira gerekiyor. Tedavi için gerekli olan para bulunamazsa küçük Afşin, yaşının ilerlemesi ile birlikte parmaklarından olacak. Kızlarının parmaklarının kesilmekten kurtulması için hayırseverlerden yardım bekleyen İmer ailesi, uzanacak yardım elini bekliyor.



"15 BİN LİRAYI BİR ARAYA GETİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Kızının parmaklarının 15 bin liraya bağlı olduğunu belirten baba Cüneyt İmer, bu konuda hayırseverlerden uzanacak yardım elini beklediklerini söyledi. Kızının her iki el parmaklarının da doğuştan birbirine yapışık ve şekil bozuklukları mevcut olduğunu anlatan baba İmer, "Kızımın her iki elindeki tüm parmaklar birbirine yapışık ve şekil bozuklukları var. Bu yüzden tedavi için birçok hastaneye başvurduk. Ancak başvurduğumuz tüm devlet hastaneleri ameliyat gerekli olduğunu, ancak parmaklarının kurtarılma ihtimalinin yüzde 40 civarı olduğunu söylediler. Hal böyle olunda biz de Mersin'deki özel bir hastaneye başvurduk. Burada yapılan tetkikler sonucunda ameliyattan yüzde 90 civarında kesin başarılı sonuç alınabileceği ve parmakların kesilmekten kurtarılabileceği tarafımıza iletildi" diye konuştu.

Anne Altun İmer ise, üç çocuğunun olduğunu ve maddi durumlarının olmadığını ifade ederek, kızının parmaklarının kurtarılabilmesi için hayırseverlerden destek istedi. Kızının parmaklarının her geçen gün işlevini yitirmeye başladığını ifade eden anne Altun İmer, "Allah rızası için bizlere yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu.

(Hakan Okay/İHA)