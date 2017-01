14 yılda eğitim bütçesi 12'ye katlandı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, eğitim alanında son 14 yılda yaşanan gelişmeleri 'Rakamlarla Türkiye' çalışmasında ortaya koydu.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 'Rakamlarla Türkiye' çalışmasına göre, derslik ve öğretmen sayıları grafiği, 2002 yılından bugüne sürekli artışa işaret etti. 2002'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 355 bin 234 derslik varken 14 yılda bu sayıya yaklaşık 388 bin yeni derslik eklendi. Yüzde 109'luk artışı işaret eden tabloda 2016 yılında derslik sayısı 743 bin 161 oldu.

Eğitimde insan kaynağı da her geçen gün arttı. 2002'de 561 bin 135 öğretmen Mili Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışırken; 2016'da öğretmen sayısı 900 bin 168'e ulaştı. 2003'ten 2006'ya kadar yılda 20 bin öğretmen ataması yapılırken 2006 sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaklaşık 50 bin yeni öğretmeni kadrosuna kattı. Sayısal verilerin gösterdiği artış nitelikte de yükselişi getirdi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı, birebir iletişime daha çok olanak sağlanarak eğitimin kalitesi yükseltildi. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilk ve ortaokullarda 28, genel liselerde 21 öğrenciye 1 öğretmen düşerken 2015-2016'da ilk ve ortaokullarda 16; genel liselerde 12 öğrenciye 1 öğretmen eğitim vermeye başladı.

14 yılda öğrencilere verilen eğitim desteğinde de çok önemli bir aşama kaydedildi. 2002 yılında 451 bin 550 öğrenci burstan yararlanıyordu, 2016'da yüzde 234 artışla 1 milyon 508 bin 769 öğrenciye burs ulaştı. Burs alan öğrenci sayısıyla birlikte burs miktarı da yükseldi. İlk ve ortaöğretimde 2002'de 13 lira olan burs 2016'da 185 liraya çıktı.

2003 yılında başlatılan ücretsiz ders kitabı dağıtımı projesiyle bugüne kadar 2 milyar 465 milyon 557 bin 308 kitap öğrencileri bedelsiz olarak ulaştı.

2002 yılında Türkiye'de 75 üniversite varken, bugün Türkiye'nin her ilinde en az bir devlet üniversitesi bulunuyor. 2016 yılı itibariyle üniversite sayısı 181 oldu.