14 yaşındaki Türk oyuncu Manchester United'da

İngiliz devi Manchester United, Galler doğumlu 14 yaşındaki Türk oyuncu Levent Gündoğan'ı altyapısına transfer etti.

İngiliz devi Manchester United, Galler doğumlu 14 yaşındaki Türk oyuncu Levent Gündoğan'ı altyapısına transfer etti.

Premier Lig takımlarından Manchester United, altyapısına bir Türk oyuncuyu dahil etti. İngiliz ekibi, Galler asıllı Türk futbolcu Levent Gündoğdu'yu U-14 takımına transfer etti. Levent Gündoğan'ın oynadığı Nomads Futbol Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Manchester United'ın 6 haftalık deneme sürecinden sonra oyuncuyu kadrosuna kattığı belirtildi.

Levent Gündoğan, hücuma dönük orta saha mevkisinde oynuyor ve yeteneği ile geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

