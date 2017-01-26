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14 yaşındaki 15 Temmuz gazisinden hainlere anlamlı soru ?
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14 yaşındaki 15 Temmuz gazisinden hainlere anlamlı soru ?

İstanbul'da 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında yaralanan 14 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, FETÖ'cü hainlerden şikayetçi olduğunu, mahkemede karşı karşıya gelmeleri durumunda, 'Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile baş edemediniz, nasıl bu ülkeyi ele geçireceksiniz?' sorusunu sormak istediğini söyledi.

İstanbul'da 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında yaralanan 14 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, FETÖ'cü hainlerden şikayetçi olduğunu, mahkemede karşı karşıya gelmeleri durumunda, "Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile baş edemediniz, nasıl bu ülkeyi ele geçireceksiniz?" sorusunu sormak istediğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Tokat'ta düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıkları olayları anlattı. 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunması ve kum sanatı sanatçısı Veysel Celikdemir tarafından 15 Temmuz temalı kumdan resim gösterisiyle devam etti. Tokat protokolünün yanı sıra vatandaşların programa yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz gazilerinin konuşmalarını dinleyenler duygusal anlar yaşandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı sokağa çıkarak darbecilerin kurşunuyla yaralanan 14 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, Tuzla Orhanlı Gişelerde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu bir kolunu kaybeden Üzeyir Civan ile darbe girişimi sırasında tankın egzozunu kıyafetiyle tıkayıp direnişin sembol isimlerinden biri haline gelen Mehmet Şükrü Kıntaş o gece yaşadıklarını anlattı.

"SİZ DAHA 14 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞU İLE BAŞ EDEMEDİNİZ, NASIL BU ÜLKEYİ ELE GEÇİRECEKSİNİZ?"
FETÖ terör örgütü mensuplarından şikayetçi olan 14 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, "O gece ben onlarla yüz yüze gelemedim, gelmek isterdim. Ama inşallah mahkemede geleceğim. Onlara şunu söylemek istiyorum: 'Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile baş edemediniz, nasıl bu ülkeyi ele geçireceksiniz?' Şunu hiç unutmasınlar biz onlarla gibi cehaletin babası Ebu Cehil'in torunları değiliz, biz Osmanlı torunlarıyız. Biz Çanakkale çocuklarıyız, biz 21 yaşında cennetle müjdelenen Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız. Yine biz zaferle çıktığımız 15 Temmuz çocuklarıyız. Allah'ın izni ile bizi yıldıramazsınız" dedi.

"SİYASİ GÖRÜŞLERİMİZDE FARKLI AMA HİÇ BİRİMİZ VATAN HAİNİ OLMADIK"
Darbe girişimine karşı koyarken kolunu kaybeden Üzeyir Civan ise, o gece darbeci askerleri ikna ederek bu girişimden vazgeçirmek isterken gazi olduğunu kaydetti. Civan, "Bizim kimimiz sağcı, kimimiz solcuyuz. Kimimiz Alevi, kimiz Sünni'yiz. Siyasi görüşlerimizde farklı ama hiç birimiz vatan haini olmadık. Olmayacağız. Verseler dünyaları bu cennet vatanı satmadık, satmayacağız, kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Hepimiz bir gemide yaşıyoruz. Bu gemiye hepimizin sahip çıkması lazım" diye konuştu.

"O SESSİN HIZIR ALEYHİSSELAM OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Mehmet Şükrü Kıntaş ise moderatörün, "Darbe girişimi gecesinde tankların egzozlarına kıyafet tıkamalarını nasıl öğrendiniz?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:
"Tankları nasıl durdurabiliriz diye birbirimize sorarken oradan bir ses duyduk. Birisi kalabalığın içerisinden 'Bu tankları egzozsunu kapatırsınız, stop eder' diye bir ses duyduk. Ben o sesin bir tamirci söylemiştir diye düşünüyordum. Çünkü her programda o kişi kimdi çıksın diye söylüyorum ama aradan 7 ay geçti öyle bir kişi yok ortada. Ben bu nedenle o sesin Hızır Aleyhisselam olduğuna inanıyorum. Tank uzmanlarına da sordum, bu konunun herkesin bilebileceği bir konu olmadığını söylediler."
Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı programın sonunda konuşma yapan Tokat Valisi Cevdet Can, "Bu vatan topraklarında Allah'a kul olacağız, vatana millete bayrağa hizmetkar olacağız. Ben buradan Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Can, konuşmasının ardından sona eren programda şehit yakınlarına ve gazilere Türk bayrağı takdim etti.
(Nurhan İçmez /İHA)


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