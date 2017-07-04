14 subaya FETÖ'den gözaltı

Konya'da FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 21 subaydan 14'ü gözaltına alındı.

Konya'da FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 21 subaydan 14'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda, 2'si kıdemli yüzbaşı, 13'ü üsteğmen, 6'sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında 'Anayasa'yı ihlal, Yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, Hükumete karşı isyan, Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin adreslerine bu sabah operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 subay gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

(İbrahim Yetkin/İHA