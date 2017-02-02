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14 Şubat'ta sevgililer için söyleyecek
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14 Şubat'ta sevgililer için söyleyecek

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Sevgililer Günü'nde İzmir'de sahne alacak.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Sevgililer Günü'nde İzmir'de sahne alacak.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İzmirli hayranlarıyla bir araya gelecek. Ünlü sanatçı, Tiamo Turizm organizasyonu ile Kaya İzmir&Thermal Convection'da sahne alacak. Sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvar hazırlayan Gündeş, konuklarına müzik ziyafeti sunacak. Ünlü sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kalacak.
(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)
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