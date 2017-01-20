14. madde de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin 14. maddesi 342 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin 14. maddesi 342 oyla kabul edildi. Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. 14. Madde için 486 milletvekili oy kullandı. Oy sonuçları şu şekilde oluştu: "342 kabul, 139 ret, 3 boş, 3 geçersiz." 14. madde; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişiklik öngörüyor. Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi. CHP milletvekillerinin yardımıyla oyunu kullanan Pavey, CHP milletvekilleri tarafından alkışlandı.
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