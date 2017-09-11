11.09.2017 14:30 14 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Elazığ merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Elazığ merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock'u kullandığı belirlenen çok sayıda şüpheli tespit edildi. Bugün sabah 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polis 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içerisinde tayin sistemine tabi tutulan KHK ile kapatılan dershane çalışanları ve öğretmenlerin de olduğu bildirildi. Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



5 ŞÜPHELİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik geçtiğimiz hafta da aktif olarak çalışan, açığa alınan ve KHK ile ihraç edilmiş olan memurların bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i de bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

(Yunus Özhanlı /İHA)

