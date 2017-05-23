14 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kütahya merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün öğrenci evi ablası ve ağabeyi 11'i kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Kütahya merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün öğrenci evi ablası ve ağabeyi 11'i kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çorum, Zonguldak, Erzurum, Malatya, Manisa, Aksaray ve Afyonkarahisar'da belirlenen 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen öğrenci evi ablası ve ağabeyi 11'i kadın 12 şüpheli yakalandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adreslerinde bulunamayan bazı kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(Hüseyin Efe /İHA)