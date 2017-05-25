14 hain öldürüldü: 5 şehidimiz var !

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 14 hain öldürüldü. Çatışmalarda 4 asker ve 1 korucu ise şehit oldu.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 14 hain öldürüldü. Çatışmalarda 4 asker ve 1 korucu ise şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Metina bölgesine hava harekatı düzenledi. Harekatta eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca bölücü örgüt mensuplarınca kullanılan bir cephanelik de imha edildi. Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda ise Tendürek bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında örgütün Tendürek sorumlusunun da olduğu belirtildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmadaysa 1 asker şehit oldu. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.