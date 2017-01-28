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14 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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14 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158'inci gününde 14 DEAŞ terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158'inci gününde 14 DEAŞ terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 28 Ocak 2017 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 197 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 18 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 17 bina ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ Terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 62 EYP imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 344 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."
(Uğur Kan Yüksek / İHA)


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