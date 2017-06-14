14 aydır 'dünya barışı' için yollarda

Dünya barışına dikkat çekmek için İsviçre'den Hindistan'a gitmek üzere yola çıkan genç Muş'a geldi.

Dünya barışına dikkat çekmek için İsviçre'den Hindistan'a gitmek üzere yola çıkan genç Muş'a geldi.

21 yaşındaki Benjamin isimli genç, dünya barışı için yollara düştü. 14 ay önce İsviçre'den yola çıkan genç Muş'a ulaştı. Bir el arabasına yüklediği yaşam malzemeleriyle yürüyüşe başlayan genç, kendisini araçla götürmek isteyenlerin taleplerini geri çeviriyor. Bir gece Varto'da doğada kalan Benjamin, Bitlis'in Tatvan ilçesine doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Benjamin, İsviçre'den geldiğini belirterek, "Şimdi, büyük yolculuklar yapıyorum. İsviçre'den başladığım yürüyüşü Hindistan'da sonlandıracağım. Dünya barışı için yürüyüşe başladım. İsviçre'den burası 1 yıl 2 ay sürdü. İsviçre'den Hindistan ise 2,5 yıl sürüyor. 14 aydır yoldayım ve yolculuğumu yürüyerek gerçekleştiriyorum. Buradan Tatvan, Van, İran, Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a geçeceğim. Bu yürüyüşü sadece barışa dikkat çekmek için yapıyorum" dedi.

(Nejdet Armağan / İHA)