14 araç birbirine girdi !

Çin'de frenleri boşalan tır, otoyolda dehşet saçtı. Kontrolden çıkan tır, önündeki araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazaya tam 14 araç karıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada 2 kişi yaralanırken, araçların çoğu kullanılamaz hale geldi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.