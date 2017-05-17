14 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

Eskişehir merkezli 4 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) çalışanı 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

Eskişehir merkezli 4 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) çalışanı 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar arasında ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A.B. ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. A.K. de vardı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın toplam 18 şahıs adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgulamaları sırasında şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kaldı. Kalan 16 kişi ise mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme tarafından aralarında ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A.B. ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. A.K.'nin de bulunduğu toplam 14 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

