13.11.2017 13:46 '137 kadın konuk evinde 3 bin 444 şiddet mağduru var'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, '64 ilde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri kısa zamanda 81 ile yaygınlaştırılacak. 137 Kadın Konuk Evi'nde 3 bin 444 kapasite ile şiddet mağduru kadına ve çocuklarına hizmet vermekteyiz' dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "64 ilde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri kısa zamanda 81 ile yaygınlaştırılacak. 137 Kadın Konuk Evi'nde 3 bin 444 kapasite ile şiddet mağduru kadına ve çocuklarına hizmet vermekteyiz" dedi.

Bakan Kaya, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı. Komisyon toplantısı öncesinde Kaya, devlet koruması altındaki çocukların yaptığı resimleri milletvekillerine hediye etti.

105 bin çocuğu desteklediklerini söyleyen Bakan Kaya, "Korumamız altındaki çocuklar için koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşmasına büyük önem veriyoruz. Bu çocuklarımızın aile sıcaklığını hissederek yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. 5 bin 460 çocuğumuz koruyucu aile yanında yaşamlarını sürdürüyor. Sadece 2017 yılında 904 çocuğumuzu koruyucu aileye kavuşturduk. Kurum bakımı altındaki çocuklarımız yaşamlarını ev ortamı sunan çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerine taşıdık. Halen 108 çocuk evi sitemiz bulunuyor, 6 bin 142 çocuğumuz kalıyor. Bunun yanında bin 191 adet çocuk evimiz mevcut ve bu çocuk evlerimizde 6 bin 153 çocuğumuz yaşıyor. Kurumu bakımı altındaki çocuklarımızın akademik ve sosyal başarılarını artırmak için de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"64 İLDE 111 MOBİL EKİP KURDUK VE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK"

Bakan Kaya, 2017 yılı Ekim ayı itibariyle 65 çocuk destek merkezinde bin 571 çocuğa hizmet verdiklerini kaydederek, "Bakanlık olarak bu yıl Haziran ayında sokakta çalıştırılan çocuklarımız için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Bunun için 64 ilde 111 mobil ekip kurduk ve arama çalışmaları başlattık. Uygulamaların ilk dört ayında 2 bin 943 çocuğumuza ulaştık. Bu kapsamında 474 çocuk ailesine döndürüldü, 133 çocuğumuz devlet koruması altına alındı, 2 bin 336 çocuk için de eğitim ve sağlık tedbiri aldık" şeklinde konuştu.

'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' ilkesinin esas aldıklarını vurgulayan Bakan Kaya şunları söyledi:

"Son 15 yılda kadının güçlendirilmesi ve hemen her alanda daha etkin olması adına anayasal ve yasal düzenlemeler ile birlikte çok önemli kazanımlar elde ettik. Bakanlık olarak şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkin olarak uygulanması için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 7 gün 24 çalışmaktadır. 64 ilde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri kısa zamanda 81 ile yaygınlaştırılacak. 137 Kadın Konuk Evi'nde 3 bin 444 kapasite ile şiddet mağduru kadına ve çocuklarına hizmet vermekteyiz."

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)

