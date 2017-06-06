'136 bin 928 dosyadan 106 bin 477'si hakkında karar verildi'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerine gelen 136 bin 928 dosyadan 106 bin 477'si hakkında karar verilmiştir. Eldeki dosya sayısı 30 bin 451 olduğu ve karar verme oranının yüzde 77 olduğu, Ceza Dairelerinin 106 bin 477 karardan toplam 5 bin 537'sinin temyiz edildiği, buna göre temyiz oranının yüzde 5,2 olduğu tespit edilmiştir' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerine gelen 136 bin 928 dosyadan 106 bin 477'si hakkında karar verilmiştir. Eldeki dosya sayısı 30 bin 451 olduğu ve karar verme oranının yüzde 77 olduğu, Ceza Dairelerinin 106 bin 477 karardan toplam 5 bin 537'sinin temyiz edildiği, buna göre temyiz oranının yüzde 5,2 olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Bozdağ, Adalet Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Bozdağ, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri Kanun Tasarısı'na ilişkin olarak, "Hükümetimiz son 15 yılda yargıda etkinlik ve verimliliğinin arttırılması, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin eksiksiz gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri ile idari ve fiziki kapasitelerinin güçlendirilmesine ilişkin bir çok reforma imza atmıştır. Bu reform sürecinin parçası olan 20 Temmuz 2016 tarih Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri faaliyetlerini içermiştir. Mahkemelerce verilen isabetli kararalar, makul sürede yargılama, vatandaşın hukuki tatmini yanında ülkedeki adil yargılanma ve hukuki güvence varlığı önemli göstergelerdir. Bu hususların gerçekleştirilmesine İstinaf Mahkemeleri önemli bir işlev üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, kişi özgürlüklerinin korunması bakımından öncelikli bir yapıya kavuşturulduğunu aktararak, "İlk derece mahkemelerince verilen kararalar, İstinaf Kanun yoluyla hem hukuka uygunluk denetimine tabi tutulmakta hem de olay yargılama yönünden denetleme ve yeniden yargılama yapılması sağlanmaktadır. Bu suretle yargılama sürecinde meydana gelen hatalar en aza indirilerek, maddi gerçeğe eksiksiz şekilde ulaşılması temin edilmektedir. Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin faaliyete başladığı 20 Temmuz tarihinden bugüne kadar geçen sürede oldukça etkili ve hızlı çalıştığı ve bu şekilde kamusal memnuniyeti sağlamak yönünde belirli yol kat ettiği istatistiklerden adet anlaşılmaktadır. Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerine gelen 136 bin 928 dosyadan 106 bin 477'si hakkında karar verilmiştir. Eldeki dosya sayısı 30 bin 451 olduğu ve karar verme oranının yüzde 77 olduğu, Ceza Dairelerinin 106 bin 477 karardan toplam 5 bin 537'sinin temyiz edildiği, buna göre temyiz oranının yüzde 5,2 olduğu tespit edilmiştir. Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri'ne gelen 111 bin 141 dosyadan 75 bin 182'si hakkında karar verildiği, eldeki dosyaların 35 bin 959 olduğu, karar verme oranı yüzde 69 olduğu ve Hukuk Dairelerince 75 bin 182 karar ile ilgili toplam 8 bin 417'sinin temyiz edildiği, buna göre temyiz oranının yüzde 19 olduğu tespit edilmiştir. Bölge İdare Mahkemelerince toplam 36 bin 729 karar verildiği, bu kararların toplam 4 bin 341'inin temyiz edildiği ve temyiz oranının yüzde 11,8 olduğu tespit edilmiştir" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)