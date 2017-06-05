Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, '130 kişi ile ilgili hukuki süreç başlamıştır. 3 aylık bir süre var. Bu süre sonucunda bu kişiler Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkartılabilir' dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "130 kişi ile ilgili hukuki süreç başlamıştır. 3 aylık bir süre var. Bu süre sonucunda bu kişiler Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkartılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, aralarında HDP'li eski milletvekillerinin de bulunduğu FETÖ mensubu teröristlerin vatandaşlıktan çıkartılması ile ilgili 130 kişi hakkında hukuki sürecin başladığını söyledi.

Kurtulmuş, bazı Arap ülkeleri ile Katar arasında yaşanan krizin aşılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı sıfatıyla çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüştüğünü, sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olduğunu belirtti.



"130 KİŞİ İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR"

FETÖ teröristleri ve bazı HDP'li milletvekillerinin vatandaşlıktan çıkartılmasına yönelik atılan adım ve hukuki açıdan vatandaşlıktan çıkartma işleminin iade sürecini zorlaştıracağı yönündeki eleştirilere cevap veren Kurtulmuş, "130 kişi, aralarında HDP'li milletvekilleri de var 2 kişi. Yurt dışında oldukları artık sabit bulunduğu için, mahkeme süreçlerinin aksatılmaması amacıyla bu kişilerin ilgili savcılıklar ve mahkeme heyetleri tarafından 'yurda dön' çağrısı yapılması için İçişleri Bakanlığına talepte bulunuldu. İçişleri Bakanlığı 'yurda dön' çağrısında bulundu, 3 ay içinde yurda dönmezlerse vatandaşlıklarını kaybetme ihtimalleri ortada. Bu bir çağrıdır. Bu, mahkemenin İçişleri Bakanlığından istemiş olduğu bir taleptir. 130 kişi ile ilgili hukuki süreç başlamıştır. 3 aylık bir süre var. Bu süre sonucunda kişiler Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkartılabilir" diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANIMIZ AKTİF BİR ŞEKİLDE SÜRECİN İÇİNE DAHİL OLMUŞTUR"

Bazı Arap ülkelerinin Katar'a yönelik ortaya koydukları tutumu değerlendiren Numan Kurtulmuş, "Ortadoğu yeterince karışık. Maalesef birçok ülkede ciddi manada siyasi istikrarsızlık var. Çatışmaların, işgallerin, kavgaların olduğu Ortadoğu artık yeni krizi kaldıracak noktada değildir. Ortadoğu'da yeni ve büyük bir krizin ortaya çıkmaması için ilgili bütün tarafları aklıselim davranmaya davet ederiz" dedi.

Diplomasi kanallarının açık tutularak, diplomasi yoluyla bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı sıfatıyla çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, bunların bir kısmı İslam ülkesi, bir kısmı Batılı ülkelerdir, ikili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur. Ümit ediyoruz ki belli bir mesafe alınır. Önemli bir kriz gibi görünüyor. Bunu çözülmesi gerekir. Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

(Derya Yetim /İHA)