13 yıldır okula götürüp getiriyorlar

Bursalı bir çift, doğuştan yürüyemeyen çocuklarını 13 yıldır okula götürüp, dersleri bitene kadar bekliyor.

6,5 aylık olarak doğan Halil İbrahim Yiğit Mayda, serebral palsy hastası olarak dünyaya geldi. Doğuştan yürüyemeyen Halil İbrahim Yiğit'i anne babası 13 senedir okula getirip götürüyor. Çocuklarının dersleri bitene kadar okulun önünde bekleyen Filiz ve Ahmet Mayda çifti, çocukları okuldan çıkınca alıp evlerine götürüyor. Mayda çifti, çocuklarının Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünü kazanmasıyla, verdikleri emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Yiğit, hedefinin sınavlara girerek 4 yıllık bilgisayar mühendisliği okumak olduğunu söyleyerek, "Erken dünyaya geldiğim için serebral palsy hastası olarak doğdum. İlk başlarda yürüyemiyordum. Annem ve babam hayatlarını bana adadı. Beni iyileştirmek için olanca gayretle uğraştılar. Aldığım tedaviler sonucu, şimdi koltuk değnekleriyle, iki kişinin yardımıyla da olsa yürümeye çalışıyorum. Anne ve babam beni hiç yalnız bırakmadılar. İlkokuldan itibaren beni okula kucaklarında getirdiler. Serebral palsy hastası olduğum için tekerlekli sandalyeye binmemi doktor tavsiye etmiyordu. Yürümem için sürekli egzersiz yapmam gerekiyordu. Annem ve babam beni her gün okula götürüp getirdiler. Şu an üniversite son sınıftayım. Hala beni yalnız bırakmıyorlar. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Anne Filiz Mayda, "Oğlum erken doğduğu için serebral palsy hastası olarak dünyaya geldi. İlk başlarda anlayamadık. 6 aydan sonra anladık. Yürümesi için çok uğraştık. Yıllarca doktorlara ve fizik tedavi merkezlerine götürdük. İlk okuldan itibaren her gün okula götürüp ders bitene kadar bekliyorum. Okul bitince de alıp eve getiriyorum. Yıllarca verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık, Halil İbrahim Yiğit üniversiteyi kazandı. Şimdi son senesi. 2 yıllık bitince bilgisayar mühendisliği okumak istiyor" şeklinde konuştu.

(Burak Türker/İHA)