13 yıldır mahalleyi temizleyen görevliye büyük jest

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa mahallesinde 13 yıldır çalışan temizlik görevlisine mahalleli büyük jest yaptı. Çok memnun oldukları görevlinin dişleri, mahalle muhtarı ve hayırseverler tarafından yaptırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa mahallesinde 13 yıldır çalışan temizlik görevlisine mahalleli büyük jest yaptı. Çok memnun oldukları görevlinin dişleri, mahalle muhtarı ve hayırseverler tarafından yaptırıldı.

İzmit'in Mehmet Ali Paşa mahallesindeki 25 sokağı 13 yıldır temizleyen Halim Taş'a mahalle sakinleri ve muhtar özverili çalışmasından dolayı bir jest yaptı. İzmit Belediyesi tarafından görevlendirilen Halim Taş'ın, temizliğinden ve davranışlarından çok memnun kalan mahalle sakinleri ilk olarak çeyrek altın hediye etti. Ancak Halim Taş'ın dişlerinin olmadığını fark eden mahalle sakinleri ile muhtar hemen harekete geçti. Gerekli hastaneler ile görüşen mahalle sakinleri, Taş'ın dişlerini yaptırdı.

Mahalledeki 25 sokağı 13 yıldır hakkıyla temizleyen Halim Taş'ın bu özverili çalışmasını bir ödülle taçlandırmak istediklerini belirten mahalle muhtarı Yaşar Doğan, "İşinde özveriyle çalışan Halim kardeşimizi yaklaşık 15 gün önce muhtar ve azalar olarak bir küçük çeyrek altınla ödüllendirdik. Bununda yetmeyeceğini düşünerek kendisinin dişlerini yaptırdık. Kendisine yaptığımız bu jeste destek olan mahalle sakinlerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Halim kardeşimizin görevini hakkıyla yaptığı için ona da teşekkür edip diğer çalışan temizlik görevlisi kardeşlerimize de örnek olmasını temenni ederim" dedi.

Muhtar ve mahalle sakinlerinin kendisine yaptığı jestten dolayı mutlu olduğunu belirten Temizlik görevlisi Halim Taş, "13 yıldır hizmet verdiğim bu mahallede muhtarın ve mahallelinin vermiş olduğu ödülden dolayı onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Üzeyir Mete Güneş - Cihan Atik /İHA)