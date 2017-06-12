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13 yaşında spor kulübü kurdu, başkan oldu
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13 yaşında spor kulübü kurdu, başkan oldu

Silivri'nin Yolçatı Mahallesi'nde arkadaşlarının ısrarıyla spor kulübü kuran 13 yaşındaki Arda Emin Terzioğlu, imkan verildiğinde başarılı işlere imza atacaklarını belirterek yetkililerden spor malzemesi desteğinde bulunmalarını istedi.

Silivri'nin Yolçatı Mahallesi'nde arkadaşlarının ısrarıyla spor kulübü kuran 13 yaşındaki Arda Emin Terzioğlu, imkan verildiğinde başarılı işlere imza atacaklarını belirterek yetkililerden spor malzemesi desteğinde bulunmalarını istedi.
Yaşları 10 ile 13 arasında değişen çocuklar, arkadaşları Arda Emin Terzioğlu'na girişimci ruhundan dolayı adeta baskı yaparak mahallelerinde spor kulübü kurmasını sağladı. Arkadaşlarımın ısrarıyla kulüp kurduğunu belirten 13 yaşındaki Yolçatıspor Kulübü Başkanı Arda Emin Terzioğlu, "1 yıl muhtara yalvardık, bu kulübün kurulmasında bizlere yardımcı olması konusunda, sağ olsun bize bu yeri tahsis etti. Her ne kadar pencereleri kırık, tavanı su akıtıp kötü bir yermiş gibi olsa da bizler burayı yaşanılır bir hale getirdik. Toplantılarımızı şu an için burada yapıyoruz" dedi.

"HEVESİMİZE ORTAK OLDULAR"
Kendi imkanlarıyla sponsor arayışlarına mahalle muhtarının spor ayakkabı desteği, mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Üçler'in de forma desteği yaptığını belirten genç kulüp başkanı Terzioğlu, "Bizim gibi genç sporcuların hevesine ortak oldular. Biraz yol kat edince maçlara çıkmaya başladık" diye konuştu.

"VOLEYBOL TAKIMIYLA DA DEVAM EDECEĞİZ"
Yine kendi imkanlarıyla maçlara giderken servis kiraladıklarını da belirten Terzioğlu, "Maçlarda hem kendi oyuncularıma hem de karşı takımın oyuncularına çiğ köfte kola alıyorum. Hedefim bu kulübü iyice ilerletmek, büyüyünce de bu kulübü devam ettirmek. Ondan sonra da benim gibi girişimci bir çocuğa bırakmak istiyorum kulübümü, ileriki tarihlerde turnuvalar başlayacak onlara katılım sağlayacağız. Yeni oyuncular aldım, bu kulübün iyi bir yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım. Sadece futbolla devam etmeyeceğim. Köyün kızlarından gelen talepler doğrultusunda voleybol takımıyla da imkanlarım ölçüsünde devam edeceğim" dedi.

"MALZEME DESTEĞİ İSTİYORUZ"
Kulüp binalarını çok zor imkanlarla mevcut hale getirdiklerini de belirten Arda Emin Terzioğlu, "Bizler 13 yaşında sporu seven gençler olarak yetkililerden bize spor malzemesi desteği yapmalarını bekliyoruz. Onların bizlere destek vermeleri çok şık bir davranış olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KENDİ ARAMIZDA PARA BİRİKTİRMEYE BAŞLADIK"
Kulüplerini çok daha iyi yerlere getireceklerini belirten Yolçatıspor Kulübü kaptanı Efe Özel de, "Bana kulübün açılmasında desteğini esirgemeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kulübümüzün ilerlemesinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Temmuz ayında yapılacak olan turnuvalara aralıksız çalışıyoruz. Spor malzemeleri alabilmek için kendi aramızda para biriktirmeye başladık. Kulübümüzün ismini de aldığımız başarılı sonuçlarla taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"KULÜP BİNALARI HAZIR"
Yolçatı mahallesi muhtarı Cemalettin Erkal da yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin yanındayız. Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar diye biz devamlı maddi manevi destek olacağız. Biz yeni yerimizi tamamladık, her şeyi ile hazır durumda. Gençlerimizin aldığı başarıları perçinlemelerini bekliyoruz. Ne zaman tamam derlerse anahtarını teslim edeceğim" diye konuştu.

"BİZİM İMKANLARIMIZ KISITLI"
Kulübe forma desteği yapan Mehmet Ali Üçler de, "12, 13 yaşındaki bu çocuklar böyle bir işe soyunmuşlar, pırlanta gibi çocuklarımız hepsi, köyümüzün gençlerine elimizden geldiğince destek olacağım. Ancak bizimde imkanlarımız kısıtlı olduğu için yetkilerin bu çocuklara destek olmalarını bekliyoruz" dedi.
(Yusuf Eker /İHA)

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