13 PKK'lı terörist öldürüldü

Bitlis ve Mardin'de 13'ü ölü olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis ve Mardin'de 13'ü ölü olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bitlis merkezde devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 10 teröristin ölü olarak, 1 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, teröristlerle birlikte 8 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Biksi makinali tüfeği ve 4 adet el bombası ele geçirildiği belirtildi. Açıklamaya göre Mardin Nusaybin'de icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl Kiğı'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında yaşam alanı olarak kullanıldığı tespit edilen 1 sığınak içerisinde terör örgütü tarafından infaz edildiği belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin cesedi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile birlikte ele geçirildi.

Hakkâri Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 22 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 3 işbirlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

23 Şubat 2017 tarihinde Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait barınma alanlarına icra edilen hava harekâtı sonucu bölücü terör örgütü mensubu 10 terörist etkisiz hale getirildi.

