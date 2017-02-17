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13 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi
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13 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi

İstanbul'da milyonlarca vatandaşın kart bilgilerini ele geçirerek 13 milyon vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Aralarında bir bankacının da bulunduğu 16 şebeke üyesinden 11'i tutuklanırken, şüphelilerin bankamatiklerden para çekme görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da milyonlarca vatandaşın kart bilgilerini ele geçirerek 13 milyon vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Aralarında bir bankacının da bulunduğu 16 şebeke üyesinden 11'i tutuklanırken, şüphelilerin bankamatiklerden para çekme görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, vatandaşların bilgileri dışında hesaplarından para çekildiğinin öğrenilmesi üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, vatandaşları cep telefonlarından arayarak, "hesabınızdan şüpheli işlemler yapılmış, işlemlerin iptali için cep telefonunuza gelen şifreyi bizimle paylaşın" ya da "kredi kartınıza bağlı olarak hayat sigortası tanımlanmış, bunun için sizden belli bir ücret isteyeceğiz ya da bu işlemlerin iptali için cep telefonunuza gelen şifreyi bizimle paylaşın" diyerek 3D güvenlik şifresini alarak hesaplarını boşaltan bir şebeke belirlenerek takibe alındı.

BANKAYA KÖSTEBEK YERLEŞTİRDİLER
Yaklaşık 6 ay süren takip sonucu şebeke lideri Metin E.'nin bir banka şubesine şebeke üyelerinden İsmail Y. isimli şahsı çalışan olarak yerleştirdiği belirlendi. Bankada çalışan İsmail Y.'nin yüksek kredi kartı limiti ve yüksek mevduat limiti olan vatandaşların bilgilerini diğer şebeke üyelerine aktardığı tespit edildi. Aldıkları bilgilerle vatandaşları arayarak hesaplarını ele geçiren şebekenin, ele geçirdikleri paraları kendi açtıkları hesaplara aktardıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin bankamatiklerden para çekme görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DOLANDIRICILAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların hesaplarındaki para kendi hesaplarına aktaran şüphelilerin ardından o paraları bankamatiklerden çektikleri görülüyor.

16 KİŞİLİK ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ
Yapılan tespitler üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan çok sayıda cep telefonu ve diz üstü bilgisayar, vatandaşların bilgilerinin yer aldığı hard diskler ve şebeke üyelerinin dolandırıcılık yoluyla elde ettiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi.

13 MİLYON VURGUN
Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şebeke üyeleri sorguya alınırken, ele geçirilen malzemeler ise incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, şebekenin milyonlarca vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirdiği öğrenilirken, yaklaşık 13 milyon vurgun yaptığı ortaya çıktı.

11 TUTUKLAMA
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, çete lideri Metin E., banka çalışanı İsmail Y. ile birlikte Mustafa B., Umut G., Mert E., Damla K., Ozan Y., Rahime T., Hacı G., Harun D., Alper A. isimli 11 şüpheli tutuklanırken, Kadir Y., Murat Ş., Dilara A., Fırat S. ve Fulya K.'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
(Tugay Saday/İHA)

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