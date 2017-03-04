13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Gürbülak sınır kapısında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 13 milyon lira olan 129 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'nın Gürbülak sınır kapısında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 13 milyon lira olan 129 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İran'dan gelerek Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkan tır, Gürbulak Sınır Kapısında durdurularak arama yapıldı. Araçta şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine 'Maddox' ve 'Lacko' isimli narkotik detektör köpekler ile tırın dorsesinde yapılan aramada toplam 25 adet demir profil içerisine zulalanmış piyasa değerinin 13 milyon olduğu tespit edilen 129 kilo 160 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

(Ahmet Genç/İHA)