13. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Erzurum'da bir inşaatın 13'üncü katından beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Erzurum'da bir inşaatın 13'üncü katından beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yakutiye ilçesindeki bir inşaatta duvar işçisi olarak çalışan Ayhan Yıldız'ın binanın 13'üncü katına platform kurduğu esnada meydana geldi. Saat 14.45 sıralarında binanın son katında platform kuran Ayhan Yıldız, çalıştığı platformun bağlı olduğu halatın kopması sonucu platformla birlikte beton zemine düştü.

Çalışma arkadaşlarının düştüğünü fark eden inşaat işçileri durumu hemen 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahalede bulunan 35 yaşındaki Ayhan Yıldız'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Doğa Alca /İHA)