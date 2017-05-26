13 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş merkezli 13 ili kapsayan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (Muhammet Özer/İHA)
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