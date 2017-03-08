13 ilde 104 kişiye FETÖ gözaltısı

Hatay merkezli 13 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) görevli akademisyen, daire başkanları, farklı kurumlarda görevli memurların da aralarında bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı.

Hatay merkezli 13 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) görevli akademisyen, daire başkanları, farklı kurumlarda görevli memurların da aralarında bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 104 kişi gözaltına alındı.

Hatay, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Antalya, Isparta, Batman, Konya ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Mustafa Kemal Üniversitesinde görevli akademisyen, daire başkanları, farklı kurumlarda görevli memurların da aralarında bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Hatay Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Adem Karagöz/İHA)