Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
13 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

13 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatının 154'üncü gününde, hava ve kara harekatları sonucu 13 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 154'üncü gününde, hava ve kara harekatları sonucu 13 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Fırat Kalkanı Harekâtının" ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

107 DEAŞ HEDEFİ ATEŞ DESTEK VASITALARIYLA VURULDU
Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtının, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam ettiği vurgulanarak hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen toplam 107 DEAŞ TÖ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınarak; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş altına alındığı kaydedildi.

9 TERÖR HEDEFİNE HAVA HAREKATI
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 9 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, 9 barınma yerinin imha edildiği ifade edildi.

KOALİSYON 5 HAVA HAREKATI DÜZENLEDİ
Koalisyon hava unsurları tarafından, Bzagah ve Kabr al Murki bölgelerinde tespit edilen DEAŞterör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 5 hava harekâtı sonucunda, 1 mühimmat yüklü araç, 1 bina ve 2 adet havan imha edildiği bildirildi.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Gün içinde, icra edilen harekât kapsamında tespiti yapılan 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.



Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mehmetçik'ten Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi
Terör örgütü PKK'nın kış yığınaklanmasına darbe
13 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Almanya'dan gelmişti...
Nişanlı çift birlikte ölüme gitti
Öğretmenlere ByLock operasyonu: 15 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Oyunu açıklayan ilk yazar belli oldu!
Oyunu açıklayan ilk yazar belli oldu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Mehmetçik'ten Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi
Mehmetçik'ten Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi
Terör örgütü PKK'nın kış yığınaklanmasına darbe
Terör örgütü PKK'nın kış yığınaklanmasına darbe
13 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
13 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Almanya'dan gelmişti...
Almanya'dan gelmişti...
Nişanlı çift birlikte ölüme gitti
Nişanlı çift birlikte ölüme gitti
Öğretmenlere ByLock operasyonu: 15 gözaltı
Öğretmenlere ByLock operasyonu: 15 gözaltı
'Quaresma'nın kalitesini tartışmaya gerek yok'
'Quaresma'nın kalitesini tartışmaya gerek yok'
İstanbul'da 'yan bakma' tartışması kanlı bitti: 2 ölü
İstanbul'da 'yan bakma' tartışması kanlı bitti: 2 ölü
Erciyes Dağı'nda bulunan genç hayatını kaybetti
Erciyes Dağı'nda bulunan genç hayatını kaybetti
Başkent'te seyyar köfteci operasyonu
Başkent'te seyyar köfteci operasyonu
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
'Ayağa kalkmasını bilmeliyiz'
'Ayağa kalkmasını bilmeliyiz'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English