129 sanıklı İzmir Büyükşehir davasında karar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı 129 sanıklı tarihi İzmir Büyükşehir Belediyesi davasında, mahkeme bütün sanıklara beraat kararı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı 129 sanıklı tarihi İzmir Büyükşehir Belediyesi davasında, mahkeme bütün sanıklara beraat kararı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik 2011 yılında iki dalga halinde yapılan polis operasyonuyla başlatılan 'ihalelerde yolsuzluk, organize suç örgütü kurma' suçlarından, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve belediye bürokratlarının bulunduğu 129 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmada, salonun tamamı doldu. Başkan Kocaoğlu adliyeye gelişinde Çamdibi Bandosu tarafından "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşı ile karşılandı. Adliye önünde bekleyen yaklaşık 2 bin kişi Aziz Kocaoğlu'nun maskesini takarken, 'İzmir Aziz'dir, Aziz Kalacak' sloganları attı.



300 KİŞİ DE DURUŞMAYI İZLEDİ

Aziz Kocaoğlu kendini bekleyenlerin oluşturduğu koridordan selamlayarak duruşma salonuna girdi. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tutuksuz yargılanan diğer bürokratların yanı sıra, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Mustafa Balbay, Özcan Purçu, Zeynep Altıok, Musa Çam, Ali Yiğit, Murat Bakan, Zekeriya Temizel, CHP'li İzmir ilçe belediye başkanları katıldı. Sanıkların ve izleyicilerin yoğun katılımı nedeni ile 150 kişilik mahkeme salonu tamamen dolarken, merdiven boşluklarının da dolmasıyla yaklaşık 300 kişi duruşmayı izledi.



ESKİ CUMHURİYET BAŞSAVCISININ TANIK OLARAK DİNLENMESİ REDDEDİLDİ

Sanık Tülay Azeri'nin avukatı Emin Azeri, mahkeme heyetinden FETÖ'den tutuklu İzmir eski Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın geldiği aşama nedeni ile Avukat Azeri'nin talebini reddetti. Ayrıca, Akdeniz Temizlik'in sahibi Fatih Yazoğlu, dilekçe ile davaya katılma talebinde bulunurken, mahkeme heyeti katılma talebini reddetti.



SAVCI MÜTALAASINDA 'SUÇ ÖRGÜTÜ YOK' DEDİ

Savcı Zafer Sercan Yetişer, 29 sayfalık mütalaasını verdi. Savcı Yetişer, okuduğu mütalaasında ortada bir örgütün bulunmadığı sonucuna varıldığını belirtti. Dosyadaki 24 ayrı eylemden 15'inde ihaleye fesat karıştırma suçunun bulunduğunu belirten savcı Zafer Sercan Yetişer, iddia edilen 24 ayrı suçun da oluşmadığını kaydetti. Verilen mütalaada, bazı ihaleye fesat karıştırma eylemlerinde, hukuka aykırı deliller toplandığını ifade eden Yetişer, bu durumu hukuk dilinde 'zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur' şeklinde ifade ettiği görüldü. 24 ayrı suçun oluşmadığını verdiği mütaalasında okuyan savcı Zafer Sercan Yetişer, bütün sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verilmesini talep etti.



SALONDA BÜYÜK SEVİNÇ

Savcının beraat talep istemesinin ardından duruşmaya gelen sanıklar ve izleyiciler alkışladı. Mahkeme Başkanı Tamer Bulam, "Burası şov yeri değil, tiyatro alanı değil. Mahkemenin bir düzeni var. Bu düzene uyalım" diye tepki gösterdi.

Savcının mütalaasının ardından mahkeme Başkanı Tamer Bulam, karar vermek için bir saat ara verdi. Daha sonra sanıklara son sözü soruldu. Sanıklar beraat taleplerinde bulunurken, daha sonra sanık avukatlarından da son sözleri alındı. Aranın ardandan kararı okuyan Mahkeme Başkanı Tamer Bulam, 129 sanığın tamamının beraatına karar verdi. Mahkeme başkanı ayrıca, soruşturma aşamasında görev alan kamu görevlilerine soruşturma açılması kararını açıkladı. Kararın ardından duruşma salonunda büyük sevinç yaşandı.



DAVANIN GEÇMİŞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik ilk operasyon 2 Mayıs 2011 tarihinde yapılmıştı. İlk operasyonun yankıları bitmeden bu kez, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu EXPO sunumu için Paris'de bulunduğu 22 Kasım 2011 tarihinde ikinci operasyon yapılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, 2 Ocak 2012 tarihinde soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil'e ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Kocaoğlu'na, ESHOT durak ihalesi, Şevval Sam konseri, öğretmenlere hediye edilen şal ve kaşkollar, Çankaya'daki katlı otopark ihalesi, Grand Plaza şirketi üzerinden 2009 yerel seçimlerinde CHP seçim ofislerine dağıtıldığı iddia edilen sandviçler, EXPO 2015 Organizasyonu öncesinde yapılan adaylık çalışmaları kapsamında İzmir'de düzenlenen organizasyonu ZED Firmasının alması, Aliağa-Menderes Hattı'nı işleten TCDD ve Büyükşehir Belediyesinin ortaklığıyla kurulan şirket, İZBAN'ın tanıtım filmi ihalesi ve belediye şirketi Grand Plaza üzerinden yapılan mandalina alımları ve personel ihalesi başta olmak üzere, toplam 28 soru sorulmuştu. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'kurulan örgütün faaliyetleri kapsamında ihaleye fesat karıştırmak', 'belgede sahtecilik', 'kurumu zarara uğratmak', 'rüşvet', 'tehdit', 'görevi kötüye kullanmak' suçlamalarıyla toplam 130 sanık hakkında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 2012 yılında dava açılmıştı. Özel yetkili mahkemeler kapandıktan sonra 2014 yılında dava 7. Ağır Ceza Mahkemesine alınmıştı. Bir numaralı sanık Aziz Kocaoğlu için de toplam 397 yıl hapis cezası istenmişti. İddianameyi hazırlayan savcı Birol Çengil, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ'den gözaltına alınmıştı.

(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen - Sinan Yeniçeri / İHA)