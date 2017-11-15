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120 büyükbaş hayvan bataklıkta mahsur kaldı
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120 büyükbaş hayvan bataklıkta mahsur kaldı

Muş'un Korkut ilçesinde köylülere ait 120 büyükbaş hayvan, sazlıkta çamura saplanarak mahsur kaldı. Köylülerin kurtarmak için seferber olduğu hayvanlardan 2'si telef oldu.

Muş'un Korkut ilçesinde köylülere ait 120 büyükbaş hayvan, sazlıkta çamura saplanarak mahsur kaldı. Köylülerin kurtarmak için seferber olduğu hayvanlardan 2'si telef oldu.
Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde meradan getirtilen 120 büyükbaş hayvan, köyün alt kısmında yer alan sazlıktan geçirilmek istenirken çamura saplandı. Sazlıkta mahsur kalan hayvanları kurtaramayacağını anlayan çobanın haber vermesiyle bölgeye gelen köylüler adeta seferber oldu. Ellerine aldıkları halatlarla hayvanlardan 60'ını kurtaran köylüler, ayrıca jandarmayı da arayarak yardım istedi.

ATEŞ YAKILDI, HAYVANLARIN ÜZERİNE BATTANİYE SERİLDİ
Çamurda mahsur kalan hayvanların donmaması için bir yandan ateş yakan köylüler, diğer yandan da hayvanların üzerine battaniye, çadır serdiler. Bataklıktaki hayvanı için komşularından yardım alan Mehmet Baki Güler isimli vatandaş, "Köyün çobanı hayvanlarımızı sazlığa getirdi. Şu anda gördüğünüz gibi hayvanlarımız bataklığa saplanmış. AFAD, jandarma, korucular ve köylüler hep birlikte seferber olduk, hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 60-70 tane hayvanı çıkartabildik, 40-50 dolayında hayvan da bataklıkta mahsur kalmış durumda. Hayvanlarımızı kurtarmak için saman veriyoruz, ot veriyoruz, ayrıca hayvanların ısınması için de ateş yakıyoruz. 3 saatten fazladır hayvanlarımız bu suda hareketsiz bir şekilde duruyor. Ulaştığımız hayvanların yanında hemen ateş yakıyoruz, diğer taraftan da saman veriyoruz" dedi.
(Nejdet Armağan / İHA)
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