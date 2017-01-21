Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
12 üniversiteye rektör atadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

12 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber'i, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Tilki'yi, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aydın Durmuş'u, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş'i, yeni kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'i, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk'ü atadı.
(Enise Vural / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otopark görevlisinin vurulma anı kamerada
1000 komiser yardımcısı alınacak
Esenyurt saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Serebral palsi hastası Emre ilk cümlesiyle ailesini sevince boğdu
12 üniversiteye rektör atadı
Sosyal medyada terör propagandasına 27 tutuklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
Muammer Güler için flaş karar!
Muammer Güler için flaş karar!
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı!
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otopark görevlisinin vurulma anı kamerada
Otopark görevlisinin vurulma anı kamerada
1000 komiser yardımcısı alınacak
1000 komiser yardımcısı alınacak
Esenyurt saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Serebral palsi hastası Emre ilk cümlesiyle ailesini sevince boğdu
Serebral palsi hastası Emre ilk cümlesiyle ailesini sevince boğdu
12 üniversiteye rektör atadı
12 üniversiteye rektör atadı
Sosyal medyada terör propagandasına 27 tutuklama
Sosyal medyada terör propagandasına 27 tutuklama
İlhan Cavcav'ın sağlık durumu hakkında açıklama
İlhan Cavcav'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Euroleague'de haftanın MVP'si Nando de Colo
Euroleague'de haftanın MVP'si Nando de Colo
Bakan Çelik'ten anayasa değişikliği açıklaması
Bakan Çelik'ten anayasa değişikliği açıklaması
Yanal Kasımpaşa'ya yenilmiyor
Yanal Kasımpaşa'ya yenilmiyor
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
Bugün referandum olsa oyunuz ne olur? ORC'den referandum anketi...
Bugün referandum olsa oyunuz ne olur? ORC'den referandum anketi...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English