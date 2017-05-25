12 terörist öldürüldü !

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 hain öldürüldü. Çatışmalarda 4 asker ve 1 korucu ise şehit oldu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 hain öldürüldü. Çatışmalarda 4 asker ve 1 korucu ise şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Metina bölgesine hava harekatı düzenledi. Harekatta eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca bölücü örgüt mensuplarınca kullanılan bir cephanelik de imha edildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda ise Tendürek bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında örgütün Tendürek sorumlusunun da olduğu belirtildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmadaysa 1 asker şehit oldu.

