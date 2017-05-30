12 saatte görevden ayrıldı

Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren İnegölspor, teknik direktör Taşkın Güngör rekor denilebilecek bir sürede yollarını ayırdı.

Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren İnegölspor, teknik direktör Taşkın Güngör rekor denilebilecek bir sürede yollarını ayırdı.

Taşkın Güngör, kendisini 2 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attıktan 12 saat sonra yönetim kararı ile görevinden ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon görev alan teknik direktör Ergün Penbe'nin ise sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2 yıllığına göreve getirilen Taşkın Güngör, görevi başında sadece 12 saat kalabildi. İnegölspor yönetimi deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı alarak sözleşme karşılıklı feshedildi. İnegölspor Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninden sonra konuşan Güngör "Güzel günler göreceğiz" açıklaması yapmıştı. Güngör'ün kulüpten ayrılmasının detaylarının daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

(Salih Bakıcı / İHA)