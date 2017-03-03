12 öğrenciye cinsel tacize 87 yıl hapis

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir ilkokulda 12 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 45 yaşındaki sınıf öğretmenine 87 yıl hapis cezası verildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir ilkokulda 12 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 45 yaşındaki sınıf öğretmenine 87 yıl hapis cezası verildi.

İddiaya göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan Neval Yaralı Milli Egemenlik İlkokulunda sınıf öğretmeliği yapan Y.K., yaşları 7-8 arasında olan kız ve erkek çocuklara sınıfta ders işlerken cinsel istismarda bulundu. Olayın 2016 yılının ocak ayında ortaya çıkmasıyla birlikte öğretmen Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinsel istismar davasının 3. duruşmasında sınıf öğretmeni Y.K.'nın avukatları müvekkillerinin beraatını talep ederken, öğretmen Y.K., da son savunmasında öğrencilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia etti. Y.K., "Benim mezun ettiğim öğrencilerin yüzde 80'i mezun olduktan sonra bana gelip benimle bağ kurmaya devam etmiştir. Taciz edilen bir çocuğun öğretmenini ziyaret etmesi söz konusu olamaz. Ben öğrencilerime öğretmen şefkati dışında bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi. Sanık Y.K.'nın savunmasını dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, 12 öğrenci için ayrı ayrı "Çocuğun cinsel istismarı suçundan" sınıf öğretmeni Y.K.'ya toplamda 87 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme çıkışında davayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adına konuşan Semiha Hasgör, çocuk istismarına asla sessiz kalmayacaklarını belirterek, davanın Yargıtay sürecini de takip edeceklerini söyledi.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın/İHA)