12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!

Kar yağışı İstanbul'da etkisini kaybetse de yurdun batısında kar yağışı yer yer yoğun olarak devam ediyor.

EDİRNE: Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.ads by AdMatic

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

OKULLARIN TATİL OLMASI SOSYAL MEDYAYI PATLATTI

Türkiye genelinde geçen hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışının ardından tatil beklentisi olan öğrenciler ve velileri, valilerden tatil beklentilerini sosyal medya aracılığıyla iletirken övgü ve tepkiye yönelik paylaşımlar tebessüm ettirdi.

Yurtta geçen hafta cuma akşamı başlayan, özellikle batı kesimleri etkisi altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hayatı zorlaştırdı.

Özellikle pazartesi gününden bu yana ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle İstanbul, Bursa, İzmir, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ve Konya gibi birçok kentte ilk ve orta dereceli okullarda eğitime belirli sürelerde ara verildi.

ÖĞRENCİLER SOSYAL MEDYAYA AKTI

Kar yağışının ve soğukların etkili olduğu illerde eğitim gören öğrenciler ve veliler de valilerden tatil beklentilerini günlerdir sosyal paylaşım sitelerinden iletiyor.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan beklenti içeren paylaşımlar tatil haberinin gelmesinden sonra övgüye dönüşürken eğitime ara verilmeyen illerden gelen mesajlar ise tebessüm ettiriyor.

Konya'dan bir öğrenci, tatil kararı çıkmaması üzerine "Vali amca komando muyuz biz? Ver tatili. Geçen alt yazıyı görüp sevinmeyi nasip etsin Allah." mesajını paylaşırken başka bir öğrenci "Müdürüm siz söyleyin, biz tatili hak etmedik mi?" paylaşımıyla duygularını dile getirdi.

ÖĞRENCİLERDEN DUA ZİNCİRİ

Aynı kentten başka bir öğrenci "Vali amca millet ders çalışmayı bırakıp Kontv ya da Konya Valiliği sitesine bakıyor. Tatil yap Gonya'yı sevindir." paylaşımıyla tatil talebini iletti. Bazı öğrenciler ise "Bence bütün öğrenciler olarak son kez bir kar tatilini hak ediyoruz, değil mi? Canımın içi Valim." ve "Konya'da kar tatili olması için dua zinciri başlatıyoruz. Dua edip 5 arkadaşına gönder sen de tatilden yararlan." mesajlarını paylaştı.