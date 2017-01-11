Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!

12 Ocak tatil olan iller listesi yarın bu illerde okul yok. İllerin valiliklerinden peşpeşe 12.01.2017 kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yoğun kar yağışı Trakya'da hala etkili. İşte 12 Ocak tatil olan iller tam listesi.

Kar yağışı İstanbul'da etkisini kaybetse de yurdun batısında kar yağışı yer yer yoğun olarak devam ediyor.

EDİRNE: Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.ads by AdMatic

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

OKULLARIN TATİL OLMASI SOSYAL MEDYAYI PATLATTI

Türkiye genelinde geçen hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışının ardından tatil beklentisi olan öğrenciler ve velileri, valilerden tatil beklentilerini sosyal medya aracılığıyla iletirken övgü ve tepkiye yönelik paylaşımlar tebessüm ettirdi.

Yurtta geçen hafta cuma akşamı başlayan, özellikle batı kesimleri etkisi altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hayatı zorlaştırdı.

Özellikle pazartesi gününden bu yana ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle İstanbul, Bursa, İzmir, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ve Konya gibi birçok kentte ilk ve orta dereceli okullarda eğitime belirli sürelerde ara verildi.

ÖĞRENCİLER SOSYAL MEDYAYA AKTI

Kar yağışının ve soğukların etkili olduğu illerde eğitim gören öğrenciler ve veliler de valilerden tatil beklentilerini günlerdir sosyal paylaşım sitelerinden iletiyor.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan beklenti içeren paylaşımlar tatil haberinin gelmesinden sonra övgüye dönüşürken eğitime ara verilmeyen illerden gelen mesajlar ise tebessüm ettiriyor.

Konya'dan bir öğrenci, tatil kararı çıkmaması üzerine "Vali amca komando muyuz biz? Ver tatili. Geçen alt yazıyı görüp sevinmeyi nasip etsin Allah." mesajını paylaşırken başka bir öğrenci "Müdürüm siz söyleyin, biz tatili hak etmedik mi?" paylaşımıyla duygularını dile getirdi.

ÖĞRENCİLERDEN DUA ZİNCİRİ

Aynı kentten başka bir öğrenci "Vali amca millet ders çalışmayı bırakıp Kontv ya da Konya Valiliği sitesine bakıyor. Tatil yap Gonya'yı sevindir." paylaşımıyla tatil talebini iletti. Bazı öğrenciler ise "Bence bütün öğrenciler olarak son kez bir kar tatilini hak ediyoruz, değil mi? Canımın içi Valim." ve "Konya'da kar tatili olması için dua zinciri başlatıyoruz. Dua edip 5 arkadaşına gönder sen de tatilden yararlan." mesajlarını paylaştı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Meclis'te bu kez tutanak krizi çıktı!
Cama kafa atıp... F.Bahçe'nin kupasını çalmaya kalktı
CHP Sözcüsü Böke: Bugün açık bir karşı devrim yapılıyor
Olcay Şahan, Trabzonspor'da
ABD'nin yeni başkanı Trump'tan ilk basın toplantısı
İzmir Adliyesi'nin bulunduğu caddeye Fethi Sekin'in adı verildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Gaziantep'te polise ikinci saldırı!
Gaziantep'te polise ikinci saldırı!
Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 347 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 347 oyla kabul edildi
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Davos'a bu yıl Türkiye'den kimlerin gideceği belli oldu
Davos'a bu yıl Türkiye'den kimlerin gideceği belli oldu
AK Partili Deligöz: 'Ulan alın açık oy kullanıyorum, ne yapacaksınız?' dedim
AK Partili Deligöz: 'Ulan alın açık oy kullanıyorum, ne yapacaksınız?' dedim
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Meclis'te bu kez tutanak krizi çıktı!
Meclis'te bu kez tutanak krizi çıktı!
Cama kafa atıp... F.Bahçe'nin kupasını çalmaya kalktı
Cama kafa atıp... F.Bahçe'nin kupasını çalmaya kalktı
CHP Sözcüsü Böke: Bugün açık bir karşı devrim yapılıyor
CHP Sözcüsü Böke: Bugün açık bir karşı devrim yapılıyor
Olcay Şahan, Trabzonspor'da
Olcay Şahan, Trabzonspor'da
ABD'nin yeni başkanı Trump'tan ilk basın toplantısı
ABD'nin yeni başkanı Trump'tan ilk basın toplantısı
İzmir Adliyesi'nin bulunduğu caddeye Fethi Sekin'in adı verildi
İzmir Adliyesi'nin bulunduğu caddeye Fethi Sekin'in adı verildi
CHP'li Böke'den anayasa teklifi
CHP'li Böke'den anayasa teklifi
Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi üzerinde görüşmeler başladı
Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi üzerinde görüşmeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için kardan 'Rabia' yaptılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan için kardan 'Rabia' yaptılar
Radyo programında mutluluk kartları dağıtıyor
Radyo programında mutluluk kartları dağıtıyor
Öğrenci servisinde mahsur kaldılar
Öğrenci servisinde mahsur kaldılar
'Eğitim almayan Suriyeli çocuklar... '
'Eğitim almayan Suriyeli çocuklar... '

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English