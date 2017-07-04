12 katlı binanın çatısı yandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 12 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın çevrede korkuya yol açarken, olay maddi zararla atlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 12 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın çevrede korkuya yol açarken, olay maddi zararla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Şehit Murat Sıtkı Caddesi üzerinde Polis Meslek Yüksek Okulu yakınlarında yapımı tamamlanmak üzere olan 12 katlı bir inşaatın çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri inşaat içinden müdahale ederken, bina dışından vinç yardımıyla da soğutma çalışmaları yapıldı. Kırıkkale Belediyesi ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerinin ortak çalışmaları ile kontrol altına alınan yangına MKE ve TÜPRAŞ'tan da destek ekipleri geldi. 2 saat süren yoğun çalışma sonrası söndürülen yangında binanın çatısı ve dış cephesinin bir bölümü zarar gördü. Yangın sırasında karşı inşaatta bulunan işçiler de kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Söndürülen yangın sonrası açıklamalarda bulunan Mehmet Saygılı, kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının hala devam ettiğini belirtti. Yangının henüz nedenini öğrenemediklerini, bunu detaylı yapılan araştırma sonucu öğreneceklerini ifade etti ve can kaybının yaşanmamasının kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Mehmet Temizyürek / İHA)