12 kaçak göçmen kaçakçısı tutuklandı

Fatih'te göçmen kaçakçılığı suçlaması ile adliyeye sevk olan 14 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatih'te göçmen kaçakçılığı suçlaması ile adliyeye sevk olan 14 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatih'te aralarında küçük bir çocuğun da olduğu 16 kaçak göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan çoğu Suriye uyruklu 14 göçmen kaçakçısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Göçmen kaçakçısı oldukları suçlaması ile bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 14 kişilik suç şebekesinden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise "adli kontrol" şartı ile savcılık tarafından salıverildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 minibüs ve 2 şişme bota el konulurken, aralarında küçük bir çocuğun da olduğu 16 göçmen ülkelerine geri gönderilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

