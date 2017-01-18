18.01.2017 10:35 12 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Batman merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Batman merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan personel hakkında açtığı soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheli için Batman, Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya ve Manisa illerinde 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şahıslardan 11'ini gözaltına alan ekipler, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Mehmet Şükrü Yıldırım/İHA)

