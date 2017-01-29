12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TSK personeline yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TSK personeline yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının anayasal düzene suçlar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik Türkiye genelinde Erzurum, Van, Afyon, Niğde, Ardahan, Hakkari, Malatya, Manisa, İstanbul, Balıkesir, Trabzon, Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 teğmen ile 7 astsubay gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 4 astsubayın arandığı öğrenildi. (Coşkun Sağlamdin / İHA)
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