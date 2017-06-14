12 ilde dev FETÖ operasyonu !

Fetullahçı Terör Örgütünün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde dev bir operasyon düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütünün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde dev bir operasyon düzenlendi.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 189 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 2'sinin ise daha önce başka bir soruşturma kapsamında tutuklandıkları öğrenildi. Adreslerinde gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürülürken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde bulunan belge ve dokümanlara da el konuldu.

