03.02.2017 11:47 12 ilde 14 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Bingöl merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 muvazzaf asker gözaltına alındı. Bingöl merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

(Yılmaz Atar/İHA)

