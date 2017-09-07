12 Dev Adam'ın rakibi belli oldu!

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız, gruptaki son maçında Letonya'ya 89-79 kaybetti.

Bu sonucun ardından grubu 4. tamamlayan 12 Dev Adam son 16 turunda İspanya ile eşleşti.

12 Dev Adam her şeyini sahaya koydu

Oldukça heyecanlı geçen maçta 12 Dev Adam, sahaya yüreğini ve mücadelesini koysa da yetmedi! İkinci çeyrekten sonra sürekli geriden takip eden Milli Takım, maçtan kopmasa da son bölümde nefesimiz yetmeyince sahada 89-79 yenik ayrıldı.

Letonya karşılaşmaya çok iyi başladı ve 6-0'lık seriyle öne fırladı. Ancak hemen toparlanan 12 Dev Adam, çemberi zorlayarak peş peşe sayılar üretti ve 8-2'lik seriyle skoru eşitledi (8-8). Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle de öne geçmeyi başardık (11-8). Hızını kesmeyen yıldız oyuncu, üst üste 11.sayısını atarak bitime 3 dakika kala Türkiye'yi önde tuttu (15-14). Cedi'nin tamamladığı topun ardından Letonya molası geldi (17-14). Moladan çok iyi dönen Letonya, peş peşe iki üçlükle öne geçti (17-20). Sinan Güler'in son saniye basketiyle ilk çeyrek 2 sayılık Letonya üstünlüğüyle sona erdi (22-24).

Letonya'da ikinci çeyreğin başında Blums sahne aldı ve onun 5 sayısıyla fark 7'ye çıktı (24-31). Mola dönüşü de çemberi zorlayan ve özellikle Davis Bertans'la etkili olmayı sürdürdü (26-35). Topa baskıyı arttırıp bulduğumuz 4 sayıyla hava yakalamışken Letonya'da Porzingis devreye girdi ve peş peşe 5 sayıyla millilerimize bir mola daha aldırdı (30-40). Moladan 4-0'lık bir seriyle dönerek farkı eritmeye çalışsa da Letonya ön alanda yaptığımız baskıyı çok rahat geçerek pota altında Porzingis'le çok kolay sayılar buldu (35-44). Melih Mahmutoğlu ve Jannis Blums'un karşılıklı üçlüklerinin ardından ilk yarı 9 sayılık Letonya üstünlüğüyle sona erdi (38-47).

İkinci yarı Melih ve Porzingis'in karşılıklı üçlükleriyle başlarken, Letonya'nın kilit oyuncularından Jannis Timma dört faulle kenara geldi. Ancak Porzingis'i durdurmakta yine çok büyük sıkıntı yaşadık ve yıldız oyuncunun 5 sayısıyla fark çift hanelere çıktı (43-55). 12 Dev Adam'da devreye giren Cedi Osman, peş peşe üçlüklerle farkı eritmeye çalışsa da hakemlerin bu dönemdeki tartışmalı düdükleri farkı indirmemize izin vermedi (50-59). Letonya'da Porzingis'in kenara gelmesiyle Blums devreye girdi ve hem sayılarıyla hem de asistleriyle takımını önde tutmayı sürdürdü (54-68). Çeyreğin son bölümünde Cedi Osman önderliğinde muhteşem bir momentum yakalayan ay yıldızlılarımız, peş peşe basket faullerle son çeyrek öncesi farkı 6'ya kadar indirdi (63-69).

Son çeyreğe de Erkan Veyseloğlu'nun turnikesiyle başlayan Türkiye, Letonya'ya erken bir mola aldırdı (65-69). Melih Mahmutoğlu'nun sayısıyla da fark 2'ye indi (67-69). Ancak Letonya sakinliğini korudu ve 7-2'lik bir seriyle nefes aldı (69-76). Son beş dakika kala fark 9'a çıkınca koç Ufuk Sarıca'nın molası geldi (69-78). Türkiye'de devreye giren Cedi Osman, art arda basketlerle son iki dakika kala farkı 7'ye indirdi (77-84). Son bölümde savunmada yapılan basit hatalar sonrası Letonya maçı kopartırken sahadan 89-79 yenik ayrıldı.

Türkiye bu sonuçla grubu iki galibiyet, üç yenilgiyle dördüncü bitirirken, Letonya ise dört galibiyet, bir yenilgiyle ikinci tamamladı.

Türkiye'de Cedi Osman 24 sayı, 6 ribaund, 5 asistle oynarken, Melih Mahmutoğlu 19 sayı, 7 ribaund ve Semih Erden 10 sayı, 4 ribaundla oynadı. Letonya'da ise Kristaps Porzingis 28 sayı, 7 ribaund, 3 blokla oynarken, Janis Blums 17 sayı, 3 asist ve Davis Bertans 9 sayı, 4 asistle oynadı.