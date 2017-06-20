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12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
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12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

2017 Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı.

2017 Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı.
31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup maçı ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. 17 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da kampa girecek olan ay-yıldızlılar, 23 Temmuz Pazar günü ise kondisyon çalışmaları için İtalya'ya gidecek. Bormio'da kuvvet ağırlıklı antrenmanlar yapacak olan Milliler, burada ayrıca İsviçre ile de 3 Ağustos Perşembe günü ikili temas maçında karşılaşacak.
5 Ağustos Cumartesi günü yurda dönecek olan A Erkek Milli Takımı, 10 Ağustos Perşembe günü bir kez daha İtalya'ya gidecek ve ev sahibi İtalya'nın yanı sıra Finlandiya ve Nijerya'nın da yer alacağı hazırlık turnuvasına katılacak. İtalya'dan direkt olarak Çekya'ya geçecek olan millilerimiz, 16 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Çekya ile ikili temas mücadelesinde karşılaşacak. Aynı gece İstanbul'a dönecek olan as-yıldızlılar, 18 Ağustos Cuma günü İsrail'e gidecek ve burada özel turnuvaya katılacak.
Milliler, 21 Ağustos Pazartesi günü yurda dönecek ve Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık karşılaşmalarını İstanbul'da 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna ve 26 Ağustos Cumartesi günü Karadağ ile yapacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, katılacağı özel turnuvaların ardından Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayacak.
2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milliler'in oyuncu aday kadrosu şu şekilde:
"Cedi Osman, Doğuş Balbay, Can Maxim Mutaf (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz, Tolga Geçim (Banvit), Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Mehmet Yağmur, Furkan Aldemir, Okben Ulubay (Darüşşafaka Doğuş), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Berk İbrahim Uğurlu, Egehan Arna (Fenerbahçe), Sinan Güler, Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), J.Metecan Birsen (İstanbul BBSK), Metin Türen, Emircan Koşut (Yeşilgiresun Belediyespor), Ersan İlyasova (Atlanta Hawks), Ömer Faruk Aşık (New Orleans Pelicans), Ömer Faruk Yurtseven (North Carolina State), Semih Erden."

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